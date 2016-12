'Automatische rem voorkwam erger in bij aanslag op kerstmarkt Berlijn'

De vrachtwagen waarmee de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn is gepleegd, was volgens Duitse media uitgerust met een automatisch remsysteem. Dankzij die noodrem kwam de truck 70 tot 80 meter na de eerste botsing tot stilstand, meldde onder meer de Süddeutsche Zeitung vandaag. De krant baseerde zich op bronnen rond het onderzoeksteam.

,,Deze techniek heeft levens gered'', zei een bron. De krant herinnert aan de vergelijkbare aanslag in Nice, waar afgelopen zomer meer dan tachtig mensen bij om het leven kwamen. In Berlijn vielen twaalf doden.

Na de terreurdaad is veel gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de 37-jarige Poolse chauffeur Lukasz Urban. Maar het onderzoeksteam vermoedt nu dat hij kort voor de aanslag door de dader in zijn hoofd is geschoten.

Truck gekaapt

Urbans vrachtwagen werd naar verluidt gekaapt toen hij staal aan het uitladen was aan een Berlijns warenhuis. De man had een vrouw en een tienerzoon. Hij werd dood aangetroffen in de stuurcabine van zijn vrachtwagen.