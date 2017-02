McWiet op elke straathoek

Als Andrew Freedman één ding heeft geleerd als 'marihuanatsaar' van de gouverneur van Colorado, is het wel dat je commerciële wiettelers met een licentie héél goed in de gaten moet houden. ,,Als marihuana illegaal blijft in omringende landen, is de economische prikkel om het spul daar te gaan verkopen gewoon heel groot", waarschuwt Freedman. ,,In Colorado levert een pound, ongeveer 450 gram, 1.000 dollar op, elders in de VS wel 4.000 dollar. Als je niet wilt dat het de grens over gaat, moet je elke plant monitoren."



Freedman, net aan een nieuwe carrière als adviseur begonnen, was coördinator van het softdrugsbeleid van Colorado sinds die staat in 2012 teelt, verkoop, bezit en gebruik van marihuana toestond. Bewoners stemden daar in meerderheid voor. Inmiddels hebben acht Amerikaanse staten marihuana geheel gelegaliseerd. De VS is daarmee progressiever dan gedoogland Nederland. De Tweede Kamer wil in Nederland nu ook teelt van marihuana onder toezicht gedogen. Het lijkt Freedman een verstandige stap: ,,Het lijkt bij ons te werken."



Dat president Trump met Jeff Sessions een minister van Justitie heeft aangesteld die pertinent tegen legalisering is - 'Goede mensen roken geen marihuana', zei hij eens - maakt Colorado wel nerveus. Gaat Sessions ingrijpen? In korte tijd is marihuana een belangrijk onderdeel van de economie geworden. Er waren vorig jaar 424 marihuanawinkels in Colorado, tegen 202 filialen van McDonald's. In 2016 werd voor 1,3 miljard dollar aan marihuanaproducten verkocht.