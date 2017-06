Nabestaanden nemen May haar afstandelijke, kille houding ernstig kwalijk

Inferno LondenPremier Theresa May heeft in een statement toegegeven dat de getroffenen van de brand in Grenfell Tower in de eerste uren na de ramp aan hun lot zijn overgelaten. ,,De steun aan de families die hulp of informatie behoefden, was niet goed genoeg”, stelde ze na een ontmoeting in haar ambtswoning aan 10 Downing Street met een groep slachtoffers uit de wijk in West-Londen.

Rond het Latymer Church Centre, ingericht tot centrum van rouw, in North Kensington komt deze boodschap nauwelijks aan. Nabestaanden nemen May haar afstandelijke, kille houding bij een eerste bezoek aan de wijk ernstig kwalijk. ,,Ze ontbeert invoelend vermogen”, vertelt Damilola Shasanye. ,,Ze heeft geen hart.” De 21-jarige breekt om de haverklap. Onder de vele vermisten bevinden zich twee van haar vriendinnen.



,,Ik ben langs vijf ziekenhuizen geweest, heb overal gevraagd of ze daar lagen, maar niemand kon me een antwoord geven. Lijsten zijn nog steeds niet beschikbaar. We voelen ons in de steek gelaten, hebben recht op informatie. May hoeft van mij ook niet meer hier te komen. Dit was sociale zuivering. In de rijkste gemeente van Groot-Brittannië laten ze de armen creperen. Deze ramp moet het begin van een sociale revolutie vormen.”

Wilde geruchten

Hoewel commissaris Stuart Cundy van de Londense politie het dodental opschroeft naar 58, gelooft vrijwel niemand in de omgeving van de totaal afgebrande flat zijn woorden. Volgens een wild gerucht zijn ’s ochtends honderden lichamen in een nabijgelegen gebouw gelegd. Vooral jongeren, zoals Yusra (21), verspreiden complotten. Als een moderne onheilsprofeet bazuint ze tegen willekeurige voorbijgangers haar theorieën.

,,Mensen die hier sluiproutes kennen, zijn langs de politielinten geglipt”, vertelt ze. ,,Die zagen stapels met lijken.” Een vrouw van rond de zestig grijpt op liefdevolle wijze in. Ze pakt de hand van Yusra, kijkt haar diep in de ogen en zegt dat ze verdrietig mag zijn. Minutenlang huilt ze uit op de schouder van de vreemdeling. ,,Het is niet eerlijk”, zegt ze keer op keer. ,,Als we rijk waren geweest, dan zou ons dit niet zijn gebeurd.”

Musa Kalamulah, werkzaam in de verslavingszorg, reageert een stuk nuchterder. Net als een flink deel van de bewoners van de Grenfell Tower komt hij uit Sierra Leone. Kalamulah woont in Whitstable House, naast het Christian Centre en een kopie van de rampflat. ,,Wij hebben alleen die bewuste geveltegels niet”, geeft hij aan. ,,Veel veiliger is het er niet. Je wilt niet weten hoeveel keer we aan de bel hebben getrokken.”

Verborgen verdriet

In zijn zachte stemgeluid gaat verborgen verdriet schuil. Zainab Dean, zijn beste vriendin, en haar tweejarige zoontje Jeremiah zijn ‘vermist’. ,,Ik ben de volgende dag gewoon naar mijn werk gegaan. Waarom? Ik zag de vlammen. Het was als een oven. Niemand kon het overleefd hebben. Boven de deuren zaten gaspijpen. Als je de beelden terugkijkt, kan je dat zien. Aan de buitenkant zijn de vlammen rood, binnen blauw. Ze zaten als ratten in de val.”

Kalamulah voelt zich nog niet klaar om te rouwen. ,,Ik kan niet huilen. Ik heb geleerd pijn en verdriet van me af te schuiven. Als de tijd rijp is, wie weet over een week of drie, geef ik me eraan over. Ook weiger ik toe te geven aan blinde woede, maar ik ben niet gek. ,,De onderklasse maakte in de Grenfell Tower plaats voor vluchtelingen en immigranten. Denk je dat een Afrikaan klaagt als het brandalarm niet werkt? De overheid misbruikte ons. Maffia.”

Deze smeulende razernij viel bij vrijwel iedereen te merken. Moslims bidden voor de doden, christenen danken hun god in een swingend lied. Sereen is de sfeer echter allerminst. ,,Dank je, mijn schat”, zegt een hevig transpirerende dame als twee kinderen haar honderd pond toestoppen. Ze zit onder een poster van twee vrijwel overleden nichten. ,,Moge God jullie en iedereen zegenen. Maar niet May. Een slang voor wie het hellevuur wacht.”

Revolutie

Ex-brandweerman Peter Green balt zijn vuisten. Hij zegt via contacten uit het korps vreselijk nieuws te hebben gehoord. ,,Het dodental ligt vele malen hoger: 150-200. Boven de twaalfde verdieping heeft niemand het overleefd. Dat getal hoor je pas over een maand of wat, als de kans op escalatie is verdwenen.” Het gevaar daarop is in North Kensington nu erg groot. ,,Dit gaat tot een revolutie leiden”, stelt Shasanye grimmig.