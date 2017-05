'Praat, Obama, praat. Alleen niet voor geld'

De teneur in deze conservatieve kringen is niet dat geld verdienen een probleem is, maar je moet niet eerst heel kritisch doen over die banken, en later wel hun dollars in je zak steken.



De kritiek uit eigen het eigen kamp zal harder aankomen bij Obama. Bernie Sanders, lange tijd presidentskandidaat, noemt het ‘smakeloos’ en ‘geen goed idee’. ,,Hij is een vriend van me, en hij en zijn familie hebben ons land met waardigheid gediend, maar dit kan niet.” Ook de prominente Democrate Elizabeth Warren is ‘verontrust’ over die vier ton: ,,Geld is als een slang die door Washington glibbert.”



Bill Maher, van de linkse talk show Real Time, was ook duidelijk: ,,Heb je niet genoeg aan je boekdeal?” Emily Bazelon van de populaire politieke Slate-podcast Gabfest, normaal gesproken een grote fan van Obama, wond zich enorm op: ,,Walgelijk, hypocriet, gekmakend.”



Zij signaleert tegelijkertijd ook een ander geluid: Obama laat de kans liggen om als populairste Democratische politicus zijn partij weer uit het slop te trekken. ,,Hij moet geen rede houden voor een bank; hij moet over Trúmp praten, over wat er in de wereld aan de hand is.”



Ook de New York Times zit op dit spoor. De helft van de Democraten vindt dat de partij geen voeling meer heeft met de noden van het volk, schrijft de commentator. Ga dus niet op het luxe jacht van miljardair Richard Branson liggen zonnen en laat je niet vorstelijk belonen door Wall Street.