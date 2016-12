Baby sterft hongerdood na 'fatale overdosis van ouders'

,,De ouders waren al zo'n week dood toen hun lichamen vorige donderdag gevonden werden. De autopsie wees uit dat het kind enkele dagen later gestorven is door uithongering en dehydratatie'', aldus agent Jeffrey Lees. Chambers lag levenloos op een matras in de woonkamer, zijn vriendin stierf in de badkamer. Vermoed wordt dat ze enkele minuten na elkaar het leven gelaten hebben. Tijd om iemand in te lichten, hadden ze dus niet meer. Summer vocht haar harde doodsstrijd uit in haar wieg in de slaapkamer.

Op het officiële verdict blijft het nog enkele weken wachten, maar de politie gaat uit van een overdosis. Ter plaatse werden in ieder geval sporen van heroïne teruggevonden. Vorige maand moesten de hulpdiensten ook al redding bieden nadat Chambers te veel drugs genomen had. De kinderbescherming hield het gezin daarna scherp in de gaten. "Er is iemand langs geweest, maar er viel niet veel op aan te merken", klinkt het. "Er was genoeg voedsel en Summer leek ook goed verzorgd te worden."

Een buurvrouw dacht dat het gezin op vakantie naar New York vertrokken was. 13 of 14 december was de laatste dag dat ze hen nog levend gezien had. ,,Ze zijn hier in mei komen wonen, dus ze kenden nog niet veel mensen. Misschien dat daarom het zo lang duurde voordat iemand doorhad dat er iets mis was'', meent politiechef Chad Miller.



James Grant was de eerste die zich zorgen maakte, hij is dan ook diegene die de gruwelijke ontdekking deed. ,,Ik ben binnengekomen via het keukenraam. Het was verschrikkelijk om hen daar alle drie zo te zien liggen, ik kan het nog steeds niet geloven.''