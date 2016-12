Baby Violet is hoopvol lichtpuntje in MH17-tragedie

Er zal geen dag voorbij gaan dat Anthony en Marite niet aan Mo (12), Evie (10) en Otis (8) denken. Zelfs niet op de geboortedag van Violet May, het lichtpuntje tussen al het verdriet. ,,Dit is voor ons het bewijs dat liefde altijd overwint. Wij geloven dat Mo, Otis, Evie en Nick ons een cadeautje hebben gestuurd", lieten de ouders in mei weten in een verklaring die door het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken naar buiten werd gebracht.



,,Onze baby belichaamt voor ons hoop en geluk. Het verdriet blijft, maar Violet, en de wetenschap dat onze vier kinderen altijd bij ons zijn, brengt licht in de duisternis. We zullen van hen allemaal evenveel blijven houden."



Uitzwaaien

Afgelopen zomer was het precies twee jaar geleden dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines uit de lucht werd geschoten boven Oekraïne. 298 mensen kwamen om, waaronder de drie kinderen en hun grootvader Nick Norris.



Slechts enkele uren eerder zwaaiden Anthony en Marite hun kinderen uit in Amsterdam. Het stel besloot wat langer in Nederland te blijven. De kinderen moesten weer naar school en keerden daarom eerder terug naar hun huis in het Australische Dunsborough, 250 kilometer bij Perth vandaan, met opa Nick.



Naar de keel grijpen

De tragedie die de hele wereld naar de keel greep, kwam voor Anthony en Marite misschien wel het hardst aan. Het koppel en grootmoeder Lindy Norris, de vrouw van de eveneens omgekomen opa Nick, lijden sindsdien aan psychiatrische en depressieve aandoeningen, krijgen medicatie en begeleiding en ondergaan behandelingen. Zo blijkt uit documenten, die afgelopen zomer zijn ingediend bij de rechtbank.



Samen met andere families hebben ze de luchtvaartmaatschappij aangeklaagd, omdat ze er niet in slaagden om hen tijdig te informeren over de ramp. De nabestaanden moesten uit het nieuws vernemen dat het vliegtuig was neergestort. ,,Onze pijn is intens en hardvochtig. We leven in de hel na de hel", verklaarden ze eerder. ,,Onze kindjes zijn niet meer bij ons. Wij zullen moeten leven met deze horrordaad. Elke dag en elk moment voor de rest van ons leven. Niemand verdient wat wij doormaken. Zelfs niet de mensen die onze hele familie uit de lucht hebben geschoten."