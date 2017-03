Bagageband vat vlam bij KLM-vliegtuig in Chicago

Volgens de brandweer raakte de bagageband donderdagavond (lokale tijd) oververhit. Het is onduidelijk of er op het moment van de brand passagiers in het vliegtuig zaten, aldus NBC Chicago.



Een flink aantal brandweerwagens rukte uit. De brand is geblust. Er vielen geen gewonden.



De vlucht in kwestie, KL612, is inmiddels opgestegen en onderweg naar Amsterdam.