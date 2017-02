'Bajesklant' wordt minister in Gambia

'Jane Roe', sleutelfiguur in legalisering abortus in VS, overleden

7:42 Norma McCorvey, van wie de ongewenste zwangerschap in 1973 aanleiding gaf tot de legalisering van abortus in de Verenigde Staten, is op 69-jarige leeftijd overleden in Texas. McCorvey was de vrouw achter het pseudoniem 'Jane Roe' in de historische rechtszaak Roe v. Wade.