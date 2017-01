Bakken met regen én sneeuw in Hamburg

Ongelukken



Ook elders in Duitsland bezorgt het winterweer inwoners kopzorgen. Regen- en sneeuwbuien leiden in combinatie met harde wind tot tal van ongelukken. Op sommige trajecten rijden geen treinen meer. In buurland Tsjechië maakt harde wind het skiërs op de piste moeilijk. In de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse Alpen wordt de komende dagen een zogeheten sneeuwdump verwacht. Op veel plekken valt in korte tijd meer dan een halve meter. Op de bergtoppen zakt de temperatuur naar -35 graden Celsius, in de dalen blijft het -10, aldus Weeronline.



De zware sneeuwval doet zich alleen voor aan de noordrand van het hooggebergte. Aan de zuidkant schijnt de zon. De Franse skigebieden blijven een tekort aan sneeuw hebben. Hoog in de bergen ligt een aardig pak, maar de lagergelegen pistes moeten het met kunstsneeuw doen.