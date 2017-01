BAM aan de slag op Zuidpool

Projectleider Gerard Turk van bouwconcern BAM wordt er niet warm of koud van dat zijn nieuwste project zich bevindt in Antarctica. Hij stond wel voor hetere vuren: hij werkte aan talloze projecten in het Midden-Oosten, Australië en Nieuw-Guinea.

In Antarctica werkt BAM in de poolzomer, van november tot maart, als de ergste kou geweken is. Het kwik schommelt er dan tussen -10 en +5 graden, maar kan ook naar -25 schieten. ,,Het weer is grillig, maar belangrijker dan de temperatuur is eigenlijk nog de wind.''

Langsdrijvende ijsbergen

Eind februari reist Turk voor het eerst naar Antarctica om zijn nieuwe werkomgeving te verkennen. Dertig uur vliegen via Chili naar de kleine landingsbaan brengen hem in de wereld van sneeuw, pinguïns en ijsbergen. Over twee jaar moet Rothera beschikken over een nieuwe kade, groot genoeg om er het nieuwe poolonderzoeksvaartuig, de RRS Sir David Attenborough, te kunnen ontvangen. De kade moet ook berekend zijn op de omstandigheden, zoals langsdrijvende ijsbergen.

De klus op Rothera is er één van een hele reeks waarvoor BAM opdracht kreeg van het NERC. Andere projectenspelen zich af op eilanden in de buurt van Antarctica, maar ook in Engeland zelf. De klussen moeten geklaard worden in zeven tot tien jaar. Er is in totaal 120 miljoen euro mee gemoeid.

Van huis

Werken op Antarctica vergt een bijzondere voorbereiding. ,,Het is een week varen naar de bewoonde wereld, althans de Falklandeilanden'', aldus Turk. ,,We moeten zorgen dat onze machines blijven draaien bij lage temperaturen en dat het beton dat we storten niet bevriest bijvoorbeeld.''

Ook de circa 35 bouwvakkers die Turk meeneemt, worden zorgvuldig geselecteerd. ,,Ze moeten er tegen kunnen vijf maanden van huis te zijn. En er is geen buurtwinkel of bioscoop. Internet is er beperkt, dus geen Netflix. Ieders gezondheid moet extra gekeurd worden om te zien of er geen gebreken zijn die kunnen opspelen.''