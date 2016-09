Bangladesh brengt moslimleider ter dood

Ali was een van de leiders van de islamitische partij Jamaat-e-Islami. Een speciaal tribunaal veroordeelde hem eerder ter dood voor oorlogsmisdaden in 1971. Toen maakte Bangladesh zich door een bloedige oorlog vrij van Pakistan. Ali zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan marteling en moord.



De 63-jarige Ali werd opgehangen in een gevangenis in een buitenwijk van Dhaka. Meteen na de executie gingen honderden mensen in Dhaka de straat op om dat te vieren.



Onrust

De autoriteiten stuurden duizenden extra politiemensen de straat op in Dhaka en andere steden om eventuele onrust de kop in te drukken. Jamaat-e-Islami, die de aanklacht tegen de leider zonder basis noemt, riep het volk op maandag in staking te gaan uit protest. De partij noemt de executie een ,,samenzwering'' van de regering.



Sinds december 2013 zijn nu vijf prominente leiders van de moslimpartij geëxecuteerd. Zij werden veroordeeld door een tribunaal dat in 2010 is opgezet. Volgens mensenrechtenorganisaties voldoet het tribunaal niet aan de internationale standaard.