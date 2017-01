BBC onder vuur en op voetstuk door IS-parodie

Te midden van de constante kritiek op de BBC voor teveel politieke correctheid, pakt de Britse publieke omroep nu uit met verschillende sketches binnen een satirische serie de Revolting. Zo ook met de sketch 'The Real Housewives of ISIS'.



Selfies

Ze nemen selfies, poseren trots met hun 'modieuze' kleding (lees: bomgordel), roddelen, klagen over hun mannen en gebruiken hashtags bij de vleet. Maar de humoristisch bedoelde parodie op de Amerikaanse show 'The Real Housewives of Beverly Hills' gaat gepaard met heel wat commotie.



Veel mensen reageren op social media op de IS-parodie. De kritiek is vooral dat vrouwen - die werkelijk in zo'n gewelddadige situatie zitten - belachelijk worden gemaakt.