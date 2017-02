Bekende Amerikaanse sporters spreken zich uit tegen Trump

Nieuwe president geeft Nederlandse Somaliërs hoop

9 februari De verrassende verkiezing van Mohamed Abdullahi Farmajo (55) geeft nieuwe hoop in Somalië. ,,Er waren na zijn verkiezing veel blije mensen op straat in Mogadishu en andere steden”, zegt politicologe Ayaan Abukar. Met de ongeveer 40.000 mensen tellende Somalische gemeenschap in Nederland volgt ze de ontwikkelingen.