Beleggers eisen ruim 8 miljard van Volkswagen

De rechtbank in de Duitse plaats Braunschweig liet weten dat in totaal zo'n 1400 rechtszaken zijn aangespannen tegen Volkswagen. Het gaat om aanklachten van kleine en grote beleggers.



Zij vinden dat ze financiële schade hebben geleden door de aanhoudende problemen bij de autofabrikant. Zo zou het concern te traag zijn geweest met het verstrekken van informatie rond het gesjoemel met de dieselmotoren. Volkswagen is het daar niet mee eens.



Buitenlandse investeerders

Ook investeerders uit het buitenland hebben claims ingediend. Zo heeft een groep beleggers uit België een zaak aangespannen tegen de autofabrikant. De Nederlandse pensioenverstrekker APG is ook naar de rechter in Braunschweig gestapt, net als de Amerikaanse overheid. Die diende een claim in van 30 miljoen euro.



Het is inmiddels ongeveer een jaar geleden dat bekend werd dat Volkswagen heeft gesjoemeld met dieselmotoren van verschillende modellen. Door de software in de auto's leken minder schadelijke stoffen uit te stoten dan ze in werkelijkheid deden.