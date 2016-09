Belg krijgt 'habbekrats' na achtergelaten scharen in buik

De röntgenfoto van Glenns buik is op zijn minst opmerkelijk te noemen. De Belg werd in 2006 met spoed geopereerd aan een verstopte dunne darm. Enkele maanden later kreeg hij last van hevige pijnen. ,,Soms crepeerde ik uren van de pijn", stelt de vijftiger, die moe en teleurgesteld is na een juridische strijd van negen jaar.



De pijn bleef en werd zelfs zo erg dat Glenn, die van beroep havenmanager is, niet meer kon slapen of werken. Glenn klopte opnieuw aan bij de chirurg die hem geopereerd had, maar die stelde dat er niets aan de hand was. Een röntgenfoto hoefde niet. Na opnieuw enkele weken afzien liet Glenn die toch maken.



De klemmen werden tijdens een nieuwe spoedoperatie meteen verwijderd. De fout werd daarna wel toegegeven door het ziekenhuis en de betrokken arts. Het Belgische hof van jusitie sprak zich gisteren uit over de schadevergoeding.