Belg ontgoocheld door 8 jaar cel voor moordpoging ex-leider No Surrender

De 45-jarige Vlaming Joop M. is door een rechtbank in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar voor poging tot moord op de Nederlander Klaas Otto: ex-voorzitter van motorclub No Surrender. M. overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, omdat er volgens hem sprake was van zelfverdediging.

Joop M., een autohandelaar uit Poppel bij Antwerpen, loste in maart 2015 een schot op Klaas Otto. Het schietincident vond plaats bij de woning van M.. Otto was op 20 maart bij hem langsgegaan om geld op te halen: de zoveelste episode van een afpersing die al anderhalf jaar aan de gang was. M. had in de maanden daarvoor regelmatig een flink pak slaag gekregen van Klaas Otto.

Logo Volledig scherm Joop M. © Twitter Dat de oprichter van No Surrender die dag ook 's avonds bij zijn huis verscheen, was voor M. de spreekwoordelijke druppel. Hij vreesde naar eigen zeggen voor de veiligheid van zijn vrouw en kinderen. Om Otto af te schrikken, opende hij het raampje van de wc om vervolgens met een pistool naar buiten te vuren. ,,Om Klaas Otto bang te maken zodat hij weg zou gaan", verklaarde de autohandelaar later. Volgens zijn advocaat handelde M., na uitlokking door Otto, uit pure zelfverdediging.

Quote Alleen omdat het slachtoffer is weggedoken, is de kogel niet in zijn hoofd beland De rechter Bewust gericht

De rechtbank veegde gisteren al die argumenten van tafel in het vonnis. Onder meer omdat de versie van M. niet kan kloppen met de manier waarop hij het schot loste. Hij beweerde dat hij vanuit het toilet naar buiten schoot, maar uit het onderzoek bleek dat hij het pistool buiten het raam hield en bewust mikte. ,,Er hingen tralies voor het raam. Als je een kogel door dat traliewerk naar buiten vuurt, bestaat het gevaar dat die kogel afketst'', aldus de rechtbank. ,,Bovendien werd de kogelhuls buiten aangetroffen. De loop van het pistool moet dus minstens voor een deel door het traliewerk zijn gestoken. Het slachtoffer stond bovendien op amper één meter van het raam. De verklaring van M. dat hij niet op zijn slachtoffer gericht heeft, is ongeloofwaardig. Alleen omdat het slachtoffer is weggedoken, is de kogel niet in zijn hoofd beland.''



Volgens de rechtbank waren M. en zijn gezin niet zodanig in gevaar dat de autohandelaar moest kiezen voor zelfverdediging. De rechtbank: ,,M. had door de afpersing het water financieel aan de lippen staan en was bang dat Otto zijn familie iets zou aandoen. Hij heeft daarom een pistool klaargelegd en het besluit genomen om hem te doden als Otto nog eens aan de deur zou staan. M. wist dat Otto die avond langs zou komen. In plaats van de politie te waarschuwen, heeft hij het recht in eigen handen genomen. Om die reden kan worden gesproken van voorbedachten rade.''

Rechtvaardig