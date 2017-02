Belg ziet politie live huis binnenvallen vanaf vakantieadres

H. - een gescheiden vader van vier kinderen - is sinds eind vorige maand met vakantie in Thailand. ,,Ik ben hier op bezoek bij een vriendin'', vertelde hij gisteravond aan de telefoon in een dorpje nabij Chiang Mai, in het noorden van Thailand. Het is een jaarlijkse traditie. ,,Ik heb last van reuma. Hier gaat het beter.''



Zoals iedere dag checkte hij ook gisteren vanaf zijn vakantiebestemming zijn bewakingscamera's thuis. ,,Ik was compléét verrast. Precies op dat moment arriveerde een hele colonne mensen aan mijn deur. Eerst dacht ik aan een inbraak - ik kreeg al drie keren inbrekers over de vloer. Vervolgens zag ik mensen in witte kostuums. Ik dacht: wat gebeurt daar allemaal? Intussen bleven er maar mensen komen. Ik zag ook hoe ze alle deuren openden - dat was in een wip gebeurd Ook mijn hangar doorzochten ze. Wat dachten ze daar te vinden? Er ligt bij mij thuis niets behalve rommel van mijn vroegere computerwinkel."