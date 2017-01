Belgen smullen van corruptieschandaal

Hoofdrolspelers Trump-rapport

11 januari De Amerikaanse federale recherche FBI onderzoekt een verzameling compromitterende notities over de aanstaande president Donald Trump. Zijn campagneteam zou in het geniep contact hebben gehad met de Russische overheid om Trumps rivaal Hilary Clinton buiten spel te zetten. Ook staat in de documenten belastende informatie over de zakelijke contacten van Trump en een escapade met prostituees. Een overzicht van de hoofdrolspelers in dit schandaal.