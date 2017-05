België blundert met taalcursus voor immigranten: ‘Papa gooit een bom’

‘Papa gooit een bom en gaat naar de gevangenis.’ Dat is maar één voorbeeld uit een omstreden handboek dat immigranten op een taalcursus in het Belgische Anderlecht gebruiken.

Het was Catherine Lemaire, een maatschappelijk werker uit Anderlecht, die aan de bel trok. Zij begeleidt de Iraakse vluchteling Raad Al Azzawi die een cursus Frans volgt. Zelf begreep de 38-jarige immigrant niet wat er in zijn tekstboek stond: ‘Ik eet boterhammen in de gevangenis’ en ‘Hij laat me de bom en de gevangenis zien.’

Zijn lerares Lemaire was verbouwereerd: ,,Zijn ze zich ervan bewust dat het hier gaat om didactisch materiaal dat zogenaamd de integratie van deze mensen moet bevorderen?", zo zegt ze tegen HLN. Internationale media besteden donderdag ookaandacht aan de zaak. Tegen persbureau AP zegt Al Azzawi: ,,In Irak is er veel ellende, en toen ik deze zinnen zag werd ik eerlijk gezegd erg bedroefd.”

'Il me montre la bombe et la prison': 'Hij laat me de bom en de gevangenis zien'. © AP

'Onacceptabel'

Volgens de school gaat het om een ‘spijtige vergissing’. Een geschokte Bernard Delécluse, directeur van het onderwijscentrum, verzekert dat de kwetsende voorbeeldzinnen uit het handboek geschrapt zullen worden. ,,Met een team van veertig onderwijzers is het onmogelijk om alle pedagogisch materiaal op voorhand uitgebreid te screenen. Maar we zullen er alles aan doen zodat zulke zaken niet opnieuw gebeuren." De boeken waren al drie jaar in gebruik.

Maatschappelijk werker en lerares Lemaire vindt dat de teksten suggereren dat asielzoekers worden gezien als dom of als terroristen. ‘Onacceptabel.’ Ze plaatste foto’s van het lesmateriaal op Facebook en op sociale media werd verontwaardigd gereageerd. ,,Ik durfde de zinnen eerst niet eens aan hem te vertalen”, zo zegt ze over haar leerling. ,,Ik schaamde me dat België zulk materiaal aanbiedt."

Onderwijsminister Isabelle Simonis reageert onthutst in een persbericht. ,,Er zijn zo veel zinnen die u in de Franse taal kunt gebruiken en dan selecteert u in het huidige klimaat uitgerekend deze." De socialistische politica wil dat de inspectie het centrum uitgebreid doorlicht.