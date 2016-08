België gaat live meekijken met alle burgercamera's

De Belgische premier Charles Michel wil agenten extra oren en ogen geven om de veiligheid te verhogen. Door een recente wetswijziging is het voor de politie ook mogelijk om privé-camera's real time te gebruiken. Het is voorlopig de bedoeling om de camera's te gebruiken bij festivals en grootschalige sportevenementen, zoals een marathon. Er moet volgens de politiek sprake zijn van 'plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico'.



Nederland

Volgens Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie wordt er ook in Nederland via private camera's meegekeken. ,,Live meekijken met private camera's kan gewoon in Nederland. Dat heet Live-View. Het is een project waar de politie gebruik van maakt. Veel bedrijven hebben namelijk een aansluiting op een particuliere alarmcentrale. Die kunnen bij een vermoeden van onraad de beelden meteen doorschakelen naar de politie.''



Evenementen

In Nederland is het ook mogelijk om bij evenementen, zoals voetbalwedstrijden, gebruik te maken van camerabeelden die door de organisatie van de evenementen zelf worden gemaakt. De koppeling met de politie komt echter vaak pas als er een incident is waar de politie bij nodig is.



Preventief

Volgens Haan is de politiek in Nederland niet druk bezig met de preventieve toepassing van private bewakingscamera's voor de openbare orde bij evenementen. ,,Je ziet in Nederland wel een behoorlijke privaat-publieke samenwerking in bijvoorbeeld winkelcentra waar camera's hangen, die indien gewenst ook doorgeschakeld kunnen worden naar de politie.''



Grijs gebied

Haan stelt dat een grijs gebied in de wetgeving de oorzaak is dat er veel mogelijk is. ,,Via de Gemeentewet en de Politiewet kan veel. Als mijn auto bijvoorbeeld onder de krassen en deuken zit, dan mag ik een camera op mijn auto richten om de daders te kunnen vinden. Ik mag dan dus een deel van de straat filmen en hoef geen bordje op te hangen dat ik film. Als de camera maar goed zichtbaar is.''