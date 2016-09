Belgische babypanda krijgt een naam: Tian Bao

Onderzoeker in zaak vermiste Mexicaanse studenten stapt op

7:26 Een van de belangrijkste onderzoekers in de zaak van de 43 vermiste Mexicaanse studenten is opgestapt. Het gaat om Tomás Zerón, die lange tijd een centrale rol speelde in het onderzoek dat nog altijd gaande is. Waarom hij is vertrokken is niet bekend gemaakt.