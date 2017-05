Belgische 'B&B-moordenaar' opnieuw veroordeeld

Een 45-jarige Belg die in eigen land al werd veroordeeld voor de moord op twee eigenaren van een bed & breakfast, krijgt nu in Frankrijk 25 jaar celstraf voor de doodslag op een andere B&B-eigenares.

Etienne D., bijgenaamd 'de B&B-moordenaar', werd gisteren veroordeeld omdat hij in oktober 2011 in het Franse Bouchet Véronique Crettaz zou hebben gedood. Zij werd dood gevonden in haar gastenverblijf in Montélimar. Hij ontkent haar te hebben gedood, maar geeft toe dat hij bij haar verbleef. D. gaat in beroep tegen het vonnis.

In 2014 kreeg D. al levenslang voor de roofmoord op een Vlaams koppel dat een pension had in Grandvoir in de Ardennen. Het bejaarde stel werd door hun kleindochters gevonden. Zij troffen hun oma Mia Van Dijck (69) opgehangen in de kast aan en hun opa Martin Blankaerts (71) gewurgd op de grond.