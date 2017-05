Belgische koning ontstemd over 'king'-reclame Burger King

Burger King vraagt de Belgen in een publiciteitsstunt om te kiezen tussen koning Filip en de fastfoodketen. Tot 19 juni kunnen mensen op een aparte website hun stem uitbrengen. ‘Belgen, kies een koning die je frieten serveert’, roept Burger King op. De fastfoodketen opent in juni een eerste Belgische vestiging, in Antwerpen.



Koning Filip kan blijkbaar niet lachen om de reclame. Het Koninklijk Paleis herinnert eraan dat er regels zijn voor het gebruik van de afbeelding van de koning. ‘In dit specifieke geval is er geen aanvraag aan ons gericht’, aldus een woordvoerder van het koninklijk huis. Op de website wordt een getekend mannetje getoond dat de koning moet voorstellen. De woordvoerder zegt dat er in dit geval geen toestemming gegeven zou worden als Burger King het zou vragen, omdat de afbeelding van de koning gebruikt wordt voor strikt commerciële doeleinden.