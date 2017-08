Belgische kusthoreca afgetroggeld door nieuwe 'wisseltruc'

Minstens vijftien horecazaken aan de kust van België zijn de afgelopen dagen het slachtoffer geworden van een wisseltruc. De dader is telkens een Franstalige vrouw van een jaar of 40. Altijd in het gezelschap van een getatoeëerde man en soms ook samen met een wat zwaarder gebouwde vrouw. Gisteren werden ze twee keer gesignaleerd in Nieuwpoort-Bad.

Mooipraterij

De manier van werken van de oplichters is steeds hetzelfde. De vrouw vraagt of er geld kan worden teruggegeven op een biljet van vijftig of honderd euro. Dit biljet toont ze ook.

Wanneer de handelaar vervolgens het wisselgeld bij elkaar heeft gezocht, is het biljet allang teruggestopt in haar portemonnee. Daarnaast heeft de vrouw hem of haar ondertussen zodanig afgeleid, dat ze met het wisselgeld aan de haal gaat. Dat afleiden gebeurt met drukke mooipraterij die het slachtoffer in de war brengt.

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen - de belangenbehartiger van de Belgische ondernemer - is dit fenomeen in opmars.