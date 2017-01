Belgische Sofie gedood na wilde feestnacht met nieuwe vriend

Toen de bar sloot, gaf de uitbaatster de handtas terug en liet ze C. meerijden met de taxi die ze besteld had. ,,Omdat ik hem niet aan zijn lot wilde overlaten", vertelt ze. Aan het Stationsplein stapte de man uit. ,,Onze chauffeur is die man en de uitbaatster van de zaak rond 9.30 uur gaan oppikken", bevestigt de eigenaar van Taxi Pierre. ,,Die kerel was redelijk van de wereld. Stevig gedronken en wie-weet-wat-nog. Hij liep daar wat onbeholpen rond met de handtas van dat meisje in zijn handen."



Nadat hij uit de taxi stapte, keerde C. vermoedelijk met het openbaar vervoer terug naar huis. Een uur nadat hij de bar verliet, belde de Bruggeling Sofies vader Daniël met de boodschap 'dat ze verdwenen was tijdens een avondje uit'.



C. werd door de politie uitvoerig ondervraagd over de bizarre feestnacht, maar is voorlopig niet aangehouden. Hij gaf gisteren niet thuis. ,,Normaal zijn hier altijd wilde feestjes tot 's nachts", klinkt het bij buren. ,,Maar nu is hij al sinds maandagnamiddag niet meer gezien." Ook de ouders van C. wilden niet reageren.