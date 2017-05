Berlijn gaat tienduizenden positieve asielbeschikkingen doorlichten

De controle zou sowieso worden gedaan maar is nu naar voren gehaald. Het gaat om 80.000 tot 100.000 dossiers waarin in de periode 2015-2016 een verblijfsvergunning is verstrekt. Het onderzoek begint deze zomer al.

De maatregel is genomen naar aanleiding van de geruchtmakende zaak van de Duitse landmacht-officier Franco A. Deze eerste luitenant met extreemrechtse sympathieën gaf zich onder valse voorwendselen uit als Syrische vluchteling. Hij was van plan met een aantal racistische kompanen een aanslag te plegen met de bedoeling de door hen verfoeide asielzoekers in een kwaad daglicht te stellen.