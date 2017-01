Berlusconi opnieuw terecht voor omkoping in proces-Ruby

Steekpenningen

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Berlusconi in totaal bijna 10 miljoen euro betaald. De Marokkaanse Karima El Marough ('Ruby') zou ongeveer 7 miljoen euro van de ex-premier hebben ontvangen.



In maart 2015 werd Berlusconi vrijgesproken van de verdenking betaalde seks te hebben gehad in zijn villa in Milaan met de destijds 17-jarige Ruby. Die uitspraak was mede gebaseerd op verklaringen van de getuigen.



Berlusconi zou een intieme relatie hebben gehad met Ruby, maar dat ontkent hij in alle toonaarden. ,,Ik heb nooit een intieme relatie op wat voor manier dan ook met haar gehad", zei de toenmalige 76-jarige Berlusconi in de rechtbank in Milaan. ,,Ik was er zeker van dat ze 24 was, zoals ze zelf zei."