'Berucht IS-lid trouwde Nederlandse in Syrië'

Neil Prakash, de meeste gezochte terrorist van Australië, werd vorig najaar opgepakt toen hij met vervalste documenten de grens met Turkije overstak. De IS-strijder krijgt in de Turkse gevangenis bijstand van de Australische autoriteiten, in de hoop dat hij belangrijke informatie wil delen.



Prakash' kinderen hebben mogelijk recht op het Australisch staatsburgerschap. Hij zou echter geen idee hebben waar zijn vrouw en kinderen momenteel zijn.



Ook zou hij tegen de politie hebben gezegd, dat hij IS de rug heeft toegekeerd nadat hij gewond raakte bij bombardementen op Kobani. Prakash was naar eigen zeggen zes maanden in Syrië op de vlucht, toen hij besloot naar Turkije te gaan.



De 27-jarige Prakash is geboren in Melbourne. Zijn familie komt uit Fiji en Cambodja. Hij is een van de zeker 110 Australiërs die zich bij IS hebben aangesloten. De identiteit van zijn vrouw is niet bekend.



Prakash werd eerder al eens dood verklaard na een Amerikaans bombardement op Mosul.