Beste Belgische frieten komen uit Brugge

Wie in Nederland de beste frieten bakt is nog even afwachten. De AD friettest verschijnt in april. Maar bij onze Zuiderburen zijn de frieten van De Bosrand in Brugge uitgeroepen tot de beste.



Driesterrenkok Gert de Mangeleer zei het jaren geleden al. En nu waardeert ook de keurwebsite 'Friet from desire' Cindy’s frieten met de meeste punten. ,,Vroeger maakten we de frietjes helemaal zelf", zegt ze. ,,Maar daar is ’t te druk voor geworden. En de kosten zijn te hoog. Je moet tegenwoordig een speciale riolering hebben voor het zetmeel. Deze frietjes komen uit Brugge en zijn verser dan wanneer we zelf zouden snijden. Da’s toch anders dan in Nederland hè, waar veel voorgebakken friet gebruikt wordt. Voorbakken doen wij zelf."