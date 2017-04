Betogers bestormen parlementsgebouw Macedonië

Bij het handgemeen raakte de leider van de socialistische partij Zoran Zaev lichtgewond. Op beelden is te zien dat hij aan de linkerkant van zijn hoofd bloedt. De betogers zijn woedend omdat de etnische Albanees Talat Xhaferi tot nieuwe voorzitter is uitgeroepen.



De EU heeft met afschuw gereageerd op de bestorming. Volgens Eurocommissaris Johannes Hahn is er in een een parlementsgebouw ,,geen plaats voor geweld''. Hij zei: ,,Democratie moet zijn eigen weg kunnen gaan.''



Macedonië balanceerde in 2001 op de rand van een burgeroorlog door een opstand van de Albanese minderheid. Dankzij internationale bemiddeling werd de crisis bezworen, maar etnische spanningen dreigen nog altijd in de Balkan-staat.