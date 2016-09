Betogers liggen op landingsbaan Londen City

Volgens de politie liggen er negen betogers op de start- en landingsbaan. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. De politie is aanwezig en een speciaal team probeert de betogers los te maken.



Londen City Airport zegt op Twitter dat alle vluchten van en naar de luchthaven zijn verstoord. Inkomende vluchten worden omgeleid naar Southend en Gatwick.



Klimaatverandering

De vastgeketende betogers vinden dat de luchtvaart een schadelijke invloed heeft op donkere mensen, en dat klimaatverandering een racistisch karakter heeft.



,,Hoewel een kleine elite op London City Airport vliegt, zijn er alleen al dit jaar 3176 migranten omgekomen of verdwenen op de Middellandse Zee'', zegt de Britse tak van Black Lives Matter. ,,Als de naar rato grootste bijdrager aan wereldwijde temperatuurveranderingen, die tegelijkertijd het minst merkt van de dodelijke gevolgen, zorgt het Verenigd Koninkrijk ervoor dat onze klimaatcrisis een racistische crisis is.''



De schadelijke invloed van de luchtvaart op de natuur eist volgens Black Lives Matter vooral zijn tol in Afrikaanse landen. ,,Zeven van de tien landen die het meest hebben te lijden onder de klimaatcrisis liggen in Centraal Afrika", schrijft de organisatie op Twitter.



Londen City Airport is een luchthaven die vooral gebruikt wordt door zakelijke reizigers. Vluchten van en naar City Airport zijn vaak duurder dan naar de omliggende luchthavens. Het vliegveld ligt dicht bij 'The City', het zakencentrum van Londen.