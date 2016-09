Bij Ierse boer is het gras écht veel groener

Terwijl Nederland worstelt met de toekomst van de boeren, heeft Ierland zijn marsroute al bepaald. De snelgroeiende Ierse economie (vorig jaar plus 26 procent) mag tegenwoordig vooral worden geassocieerd met de dubieuze belastingdouceurtjes die het Amerikaanse techreuzen als Apple biedt, de landbouw is een serieuze factor in dit succes.



De Ierse export van eten en drinken steeg sinds 2009 met 51 procent tot meer dan 10 miljard euro per jaar. Daarmee zijn de landbouw en voedingsindustrie goed voor ruim 12 procent van de uitvoer en 8,6 procent van de werkgelegenheid in Ierland.



Boycot

Geen geringe prestatie in een periode waarin de prijzen voor zuivel en varkensvlees daalden en de agrarische sector in Europa veel last had van de Russische boycot, benadrukt Jim O'Toole van Board Bia, de Ierse voedingsmiddelenorganisatie.



Wat is het geheim van de Ierse boeren? Het groene gras is alvast de basis. Zo ver je kunt kijken, door rijen struikgewas opgedeeld in weilanden waarin groepjes gespierde vleesrunderen grazen.



De Ierse veehouder Malachy Tighe heeft er honderd; donkerbruine exemplaren van het vleesras Aberdeen Angus. Minstens acht maanden per jaar grazen de runderen buiten hun kostje bij elkaar. Alleen in de winter, als de wind te guur is en de temperatuur zo laag dat het gras niet groeit, staan ze op stal.