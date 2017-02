Bijzondere beelden: Vuurregenboog in Singapore

VIDEO Dappere serveerster sleurt groot reptiel van terras

21 februari Franse studente Samia Lila, die momenteel in een restaurant op een Australische wijngaard werkt, is niet bang uitgevallen. Toen ze afgelopen zondag een varaan zag die via het terras van het restaurant de zaak wilde komen verkennen, aarzelde ze geen moment: ze greep het grote reptiel bij de staart en sleurde het naar buiten.