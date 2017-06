Blanke agent ziet zwarte collega voor crimineel aan en schiet

Cyberaanval treft parlement Groot-Brit­tan­nië

24 juni Het Britse parlement is getroffen door een cyberaanval. Het lijkt erop dat hackers probeerden toegang te krijgen tot e-mailaccounts, bericht The Guardian op basis van een mail die naar betrokkenen is gestuurd. Er zou gericht zijn gezocht naar accounts die waren beschermd door ,,zwakke wachtwoorden''.