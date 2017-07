'Bloederig' protest tegen stierenrennen in Pamplona

Daarmee protesteerden ze tegen de San Fermínfeesten, waarbij elk jaar in juli stieren worden losgelaten in de nauwe straten van Pamplona. De dieren worden uiteindelijk de arena in gejaagd, waar een gevecht plaatsheeft. Bij deze stierengevechten, die acht dagen duren, vallen elk jaar tal van gewonden.



Volgens lokale media organiseren dierenrechtenactivisten al veertien jaar dergelijke acties in Pamplona. Ook in andere delen van Spanje liggen stierenrennen en -gevechten in toenemende mate onder vuur.