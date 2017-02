Bloedige aanslag op soefi heiligdom Pakistan

De aanslag was in Sehwan in het zuiden van het land, circa 180 kilometer ten noordoosten van Karachi. Het doelwit was het Lal Shahbaz Qalander-heiligdom van de mystieke en liberale stroming in de islam die het soefisme wordt genoemd. Het soefisme is een gruwel voor soennitische extremisten die in Pakistan ook aanslagen plegen op sjiieten en christenen. In november was er nog een aanslag op een bolwerk van soefi's in Baluchistan, het westen van het land, waarbij circa vijftig doden vielen.



De aanslag in Sehwan is donderdag opgeëist door de extremisten van Islamitische Staat (IS). Volgens de Pakistaanse regering heeft de uit Irak stammende IS geen netwerk in het land, maar kunnen andere, waarschijnlijk vanuit Afghanistan aangestuurde terroristen claimen van IS te zijn. De laatste tijd lijdt het land onder een nieuwe golf van terroristisch geweld na twee jaren van relatieve kalmte. Het land telt meer dan 200 miljoen inwoners van wie er naar schatting slechts 8 miljoen geen islamiet zijn. Sinds de jaren zeventig groeit de druk van onverdraagzame soennitische stromingen op andersdenkenden.