Böhmermann kan niet lachen om T-shirt rechtspopulisten

Böhmermann zag de lol er niet van in en spande onmiddellijk een kort geding aan tegen Pro Deutschland, de rechts-populistische partij die het hebbeding via internet op de markt had gebracht.



Zijn advocaat Torben Düsing bevestigde vandaag dat de satiricus naar de rechter is gestapt. ,,De heer Böhmermann is niet beschikbaar als reclamegezicht voor de verkoop van spullen van Pro Deutschland. Hij wil niet dat politieke partijen met zijn personage geld verdienen.''