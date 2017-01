Boosheid in Mexico nu Trumps muur werkelijkheid lijkt te worden

Ruim voordat de eerste steen is gelegd van Donald Trumps ‘Mexican Border Wall’ regent het zeer gekrenkte reacties uit Mexico. Nu de nieuwe Amerikaanse president zijn eerste decreet heeft getekend voor de bouw ervan, overheerst in de Mexicaanse sociale media boosheid over de manier waarop de Verenigde Staten met hun buren omgaan.

Quote De waardigheid van Mexico staat op het spel Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano ,,Het minste wat je kunt doen is 31 januari niet naar Washington gaan. De waardigheid van Mexico staat op het spel.” Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, een prominent Mexicaanse politicus, verwoordde gisteren wat veel Mexicanen voelen. ,,Het is mooi geweest, Donald! Het geplande bezoek van de Mexicaanse president kun je op je buik schrijven."



De reacties op social media zijn niet mals. 'Muur van haat’, ‘’Muur van intolerantie’, ‘Muur van schaamte’, zijn de meest voorkomend kwalificaties rond de populaire hashtag #noalmuro (‘nee tegen de muur’). ‘Een belediging van Mexico’, twittert Margarita Zavala, de waarschijnlijke kandidaat voor de Conservatieven bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Peña Nieto

De druk neemt ook toe op de politiek zwakke Mexicaanse president Peña Nieto om zijn bezoek aan Washington te annuleren. Hij wil eerst de voorzitters van de Senaat en de kamer van Afgevaardigden raadplegen. Met een extreem lage populariteit van rond de 12 procent zou Nieto best wat nationalistisch vuur kunnen opstoken, maar economische experts voorspellen Mexico nog meer ellende als hij het hard speelt.



Een breuk met Washington zou de dollar nog duurder maken en het land is erg afhankelijk van zijn eigen olie. Dat wordt in de Verenigde Staten geraffineerd en terugverkocht aan Mexico. President Nieto denkt dat je meer bereikt als je met Trump in gesprek blijft dan wanneer je de communicatie verbreekt. Volgens veel Mexicanen staat nu echter niets minder dan de ‘eer’ van de natie op het spel.

Zinloos

Commentatoren wijzen er op dat de muur misschien wel het ‘meest zinloze project uit de geschiedenis van het Amerikaanse continent gaat worden’. Donald Trump zou iets willen indammen wat al vanzelf aan het opdrogen is. Statistieken tonen namelijk aan dat er de laatste jaren minder Mexicanen de Verenigde Staten proberen binnen te komen dan dat er, vaak teleurgesteld, teruggaan. Daarnaast is er een Mexicaans gezegde dat aangeeft hoe lastig het is mensen daadwerkelijk te stoppen: ‘Toon mij een muur van 10 meter hoogte en ik toon je een ladder die twee meter langer is’.

Ook in eigen land ligt het plan van Trump onder vuur. Democratische leiders in Californië hebben volgens The Los Angeles Times betoogd dat ze hun grote meerderheid gaan gebruiken om een juridische muur op te werpen tegen Trumps fysieke muur.