Brand in vluchtelingenkamp Libanon

Rusland bekent voor het eerst: We vochten mee in Oekraïne

13:33 Het Russische leger heeft meegevochten in het oosten van Oekraïne. Het was een opmerkelijk uitspraak tijdens de speech van Sergej Lavrov afgelopen vrijdag. De Russische minister van Buitenlandse Zaken sprak in een internationaal forum in Moskou openlijk over het meevechten, iets wat tot dan toe steeds ontkend werd.