Brand verwoest historische Tsjechische filmstad

Slachtoffers van aardbeving in Italië krijgen een gezicht

13:12 Het dodental na de aardbeving in Italië is opgelopen tot 290. Eén koppel werd gevonden in een innige omhelzing, een ander stel lag nog samen in bed. 400 gewonden liggen nog in ziekenhuizen, tientallen anderen worden nog steed vermist. Van de dodelijke slachtoffers raakt steeds meer bekend.