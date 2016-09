Brexit-partij vecht om de erfenis van Nigel Farage

UKIP-leden komen dit weekend bij elkaar voor wat het mooiste partijcongres in de geschiedenis van de partij zou moeten zijn. Het belangrijkste doel, het Verenigd Koninkrijk uit de EU halen, is immers bereikt. Van de euforie na het Brexit-referendum in juni is niets meer te merken. De partij raakte verscheurd, nadat voorman Nigel Farage begin juli was opgestapt.



De afgelopen jaren groeide UKIP hard: de anti-EU-houding van de partij sprak veel Britten aan. In 2014 werden ze de grootste partij bij de Europese verkiezingen en bij de algemene verkiezingen in 2015 stemden vier miljoen Britten op UKIP. Bij die verkiezingen dreigde UKIP veel stemmers weg te halen bij de Conservatieve Partij van David Cameron. De premier voelde zich gedwongen om het EU-referendum uit te schrijven, zodat hij die stemmen niet zou verliezen.



Opnieuw uitvinden

Nu de charismatische leider Farage vertrokken is, moet de partij zichzelf opnieuw uitvinden. Waar staat UKIP voor, nu het belangrijkste thema wegvalt? ,,Het politieke klimaat is heel anders dan voor het referendum'', zegt Matthew Goodwin, hoogleraar aan de Universiteit van Kent. Zo speelt de huidige conservatieve regering in op onderwerpen die leven onder UKIP-aanhangers. ,,Ze moet de Brexit leveren, praat over hervormen van het immigratiebeleid en het herintroduceren van 'Grammar Schools', de staatsgymnasia.''



Ook binnen de partij zijn er problemen: er woedt een machtsstrijd tussen de kliek van Farage en partijleden die een frisse herstart willen. ,,Er is een totaal gebrek aan eenheid en samenhang.'' De gedoodverfde favoriet in de race om het partijleiderschap, Steven Woolfe, werd in augustus uitgesloten, omdat hij de deadline voor de registratie miste. Door die blunder strijden nu vijf minder bekende kandidaten om de post.



Twee kanshebbers

De bookmakers zien maar twee echte kanshebbers: Diane James, lid van het Europees Parlement, en gemeenteraadslid Lisa Duffy. Ook Goodwin ziet hen als de belangrijkste kandidaten. ,,Diane James, uit het Farage-kamp, wordt serieus genomen binnen de partij en kan eenheid brengen. Maar bijna alle tegenstanders van Farage zijn voor Lisa Duffy. Zij vindt dat de partij zich meer moet richten op zetels in het Britse parlement, en minder afhankelijk moet worden van Nigel Farage en zijn adviseurs."



Als Duffy wint, kan de partij uit elkaar vallen, zegt Goodwin. Een terugkeer van Farage in de politiek sluit hij dan ook niet uit. ,,Ik heb het idee dat hij het heel moeilijk vindt om zijn werk neer te leggen.''Als er te veel water bij de wijn wordt gedaan tijdens de onderhandelingen over de Brexit, zal Farage zich zeker roeren. Ondanks de claim dat hij meer tijd aan zijn privéleven wil besteden, denkt Goodwin. ,,Farage ging er vanuit dat hij zou worden opgevolgd door Steven Woolfe, maar die viel weg.''