Britse (23) krijgt strafblad na vinden briefje 20 pond

Het geld bleek afkomstig van een andere klant van de One Stop in het Engelse Blurton. Die vrouw had geld gepind en merkte even later dat ze het kwijt was. Ze bracht het winkelpersoneel op de hoogte, dat meteen de beelden van de beveiligingscamera bekeek. De manager herkende Nicole, een vaste klant in de winkel, en zag haar het briefje oprapen.



De politie werd ingeschakeld en die bracht Nicole een bezoekje, zo schrijft de Britse krant Independent. De vrouw ging meteen mee naar het bureau voor een vrijwillig verhoor. Aanvankelijk ontkende ze dat ze het briefje had meegenomen, maar toen ze de camerabeelden te zien kreeg, had ze door dat ze wel moest bekennen.