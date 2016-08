Britse backpacker moet hulp met dood bekopen

De 21-jarige Britse reizigster Mia Ayliffe-Chung werd vorige week door de 29-jarige Fransman neergestoken en overleed direct. Haar landgenoot Tom Jackson probeerde haar nog tevergeefs te redden, maar raakte zwaargewond. Hij liep twintig steekwonden op aan zijn gezicht, borst en buik en overleed in het ziekenhuis.



De Fransman zou volgens de Australische politie een ,,obsessie'' voor de vrouw hebben gehad. Omstanders vertelden dat de dader dacht dat hij en Mia getrouwd waren en verliefd waren op elkaar, volgens The Mirror. Hij besloot haar dood te steken nadat hij hoorde dat zij had geposeerd voor foto's in een magazine en zij niet inging op zijn avances. Hij zou tijdens en na de steekpartij meerdere malen 'Allahu Akbar' hebben geroepen.



Ook een aantal agenten raakte gewond toen ze de verdachte probeerden te overmeesteren. Tientallen reizigers in Shelly's Backpackers-hostel in Home Hill (in de staat Queensland) waren getuige van het geweld.