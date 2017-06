Britse moslims herdenken aanslag London Bridge met duizenden rozen

,,Vandaag geven we meer dan duizend rozen weg. Waarom? Omdat dit de plaats, tijd en het moment is om de pen op te pakken en verhalen te schrijven over liefde en solidariteit – niet over haat en verdeeldheid. Wij laten London Bridge niet omvallen, net zoals we de bruggen waarop de gemeenschap van onze stad en ons land is gebouwd, niet laten omvallen."