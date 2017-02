Britse parlement steunt besluit Brexit

Als het wetsvoorstel uiteindelijk wordt omgezet in een wet, kan premier Theresa May artikel 50 van het Europees verdrag in gang zetten. Dat is het artikel waarmee een EU-lidstaat formeel aan uittreding begint. Het voorstel ontving 498 stemmen voor tegenover 114 stemmen tegen. De stemmen werden geteld na een intens debat in het Britse Lagerhuis dat twee dagen duurde.



Onder meer de leden van de Schotse Nationale Partij stemden tegen. Schotland is een overtuigd voorstander van het lidmaatschap van de EU. De meeste Schotten, zo'n 62 procent, stemden tijdens het Brexit-referendum voor het blijven in de EU. Stephen Gethins, een woordvoerder van de Schotse Nationale Partij, noemde de uitslag vandaag 'sabotage van de Schotse economie'.



Het voorstel zal nu verder worden bekeken door het Lagerhuis op 6 februari. Ook vereist het nog de goedkeuring van het Hogerhuis. Dat zou al op 7 maart kunnen gebeuren, waardoor May op 31 maart officieel kan beginnen met de onderhandelingen zoals ze eerder aankondigde.