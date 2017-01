Britse premier doet EU-lidmaatschap in de versnipperaar

Twaalf principes heeft May voor ogen in de onderhandelingen met Europa over Brexit. Bovenaan staat dat haar regering zoveel mogelijk zekerheid wil geven aan alle Britten die de gevolgen van een Brexit aan de lijven zullen voelen. De Conservatieve regering garandeert daarom het voortbestaan van de subsidies voor de landbouw. De Britse boeren, die overwegend Conservatief stemmen, kunnen dus gerust zijn.



De kracht van de Brexit kan alleen bestaan als het Verenigd Koninkrijk verenigd blijft en niet uiteenvalt, aldus May. Londen treedt in overleg met de regeringen van Schotland en Wales (die een Brexit niet zien zitten) en belooft ook ‘praktische oplossingen’ te vinden voor de problemen die kunnen ontstaan tussen Noord-Ierland (straks buiten de EU) en Ierland (lid van de EU).



Er komt een strikte controle op Europeanen die in Groot-Brittannië willen werken. Door de aanwezigheid van met name Oost-Europeanen zijn de lonen van veel gewone Britten omlaag gegaan, aldus May. Met Brexit krijgt Groot-Brittannië een betere controle op het aantal mensen dat wordt toegelaten.



Groot-Brittannië wil zaken doen met Europa zonder dat Britse ondernemers opbotsen tegen de tariefmuren die gelden voor landen buiten de EU. Op de een of andere manier zal er een overeenkomst moeten komen. May wil zo snel mogelijk garanties geven aan de EU-burgers die nu in Groot-Brittannië wonen over hun rechten. Hetzelfde geldt voor Britten die in EU-landen wonen.



Dat niet al die doelen zullen worden gehaald, is duidelijk. Uiteraard zullen de Europese partners zich niet de les laten lezen door Londen. Het gaat ook om een eerste zet. Beetje bluf ook hoort daarbij. De gouverneur van de Bank of Engeland beweerde deze week bijvoorbeeld dat als de EU de positie van de Londense City ondermijnt door grote financiële instellingen naar Frankfurt, Parijs of Amsterdam te halen dat tot meer financiële wanorde zal leiden op het Europese vasteland dan in Europa.



Het onuitgesproken, grote, dreigement van Londen is een belastingparadijs te scheppen voor de poorten van Europa. Een economische vrijstaat waar bedrijven nauwelijks belasting betalen en ook ‘vrij’ zijn van de sociale verplichtingen die de EU-staten wel houden.



De toespraak van May viel slecht gevallen bij de grote partijen in de andere delen van het Verenigd Koninkrijk. De Welshe partij Plaid Cymru vreest ‘een deal voor Londen, gemaakt in Londen’. De schotse SNP overweegt al langer een aparte status binnen de EU.