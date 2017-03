Britse premier May mag beginnen met Brexit

Het is even nagelbijten geweest voor de Britse premier Theresa May, maar door de goedkeuring van de wet mag ze nu eindelijk het startschot geven voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. Waarschijnlijk doet ze dat eind maart, driekwart jaar nadat de Britten voor een Brexit stemden.



Het betekent het einde van een slepende procedure voor May. Tegen haar wil werd ze door het Hooggerechtshof verplicht toestemming te vragen aan het parlement om de Brexit te starten. Dat ging niet van harte: begin februari stemde het Lagerhuis al voor de wet, maar het Hogerhuis besloot vorige week dwars te gaan liggen. Een zeldzaamheid. Zij deden een paar aanpassingen aan de wet: de rechten van EU-burgers die op dit moment in het Verenigd Koninkrijk wonen moesten worden gegarandeerd, en het parlement moest een veto krijgen over het uiteindelijke onderhandelingsresultaat.



Maar de regering van May wilde daar niet aan, en moedigde het Lagerhuis aan om de wijzingen van tafel te vegen. Dat gebeurde eerder vanavond. Daarna ging de wet weer voor goedkeuring naar het Hogerhuis, dat dit keer schoorvoetend instemde met de originele wet: geen garantie voor EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk, en geen extra invloed voor het parlement op de Brexit-deal. Om zo het verdere Brexit-proces niet verder te vertragen, lijkt het.