Britse reacties op exitpolls: 'Brexit in gevaar'

In Groot-Brittannië wordt met ongeloof gereageerd op de exitpolls die suggereren dat premier Theresa May met de Conservatieven een meerderheid verliest in het parlement.

'Complete ramp'

Een prominente conservatief zegt dat het met deze exitpolls heel moeilijk wordt een nieuwe regering te vormen. George Osborne zegt op ITV dat de uitslag 'een complete ramp' is voor de Conservatieven en voor May. 'Als deze getallen kloppen, is het moeilijk voor te stellen hoe er een coalitie gevormd wordt met de huidige regering, maar het is net zo moeilijk voor te stellen hoe Labour een coalitie kan vormen.'

'Arrogantie'

De leider van UKIP reageert op Twitter: 'Als de exitpolls kloppen, dan heeft May de Brexit in gevaar gebracht. Ik heb vanaf het begin gezegd dat deze verkiezingen een fout waren. Arrogantie.'

'Diepe schok'

'Het was de grootste gok die een politicus in lange tijd heeft genomen en als de exitpoll klopt, is die gok mislukt', aldus Craig Oliver, ooit woordvoerder van premier David Cameron. Oliver zegt op Sky News dat de exitpolls, als ze kloppen, een 'diepe en blijvende schok' veroorzaken op het hoofdkantoor van de Conservatieven.

'Aftreden'

Een adviseur van de Labour-partij vindt dat May moet overwegen af te treden als de uitslagen gelijk zijn aan de exitpolls. Emily Thornberry: 'Als dit waar is, dan zijn het geweldige uitslagen. Als het klopt, vind ik dat ze haar positie moet heroverwegen. Ik denk dat ze moet aftreden.' Ook Thornberry noemt Mays beslissing om de verkiezingen vervroegd te houden 'arrogant'. 'Ze lag 20 zetels voor en dacht dat ze kon doen wat ze wilde met het land, maar wij hebben 'nee' gezegd en we menen het.'

'Zinkend schip'