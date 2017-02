Britse regering wil bezoek Trump niet afblazen ondanks petitie

De petitie op de website van het parlement was door 1,8 miljoen mensen ondertekend. Het is nog onbekend wanneer Trump de oversteek maakt, maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken liet al wel weten dat het bezoek 'de volle hoffelijkheid van een staatsbezoek' zal krijgen.



May liet na haar bezoek aan Washington eind januari weten dat de Amerikaanse president een uitnodiging voor een staatsbezoek had aanvaard. Nadat Trump een tijdelijk inreisverbod had ingesteld voor mensen afkomstig uit een aantal overwegend islamitische landen gingen er stemmen op om de uitnodiging in te trekken.



Meer dan 370.000 mensen ondertekende de petitie waarin wordt opgeroepen de Republikein de toegang tot het land te verbieden. De Britten reageren daarmee op omstreden uitspraken van Trump, die eerder opriep geen moslims meer toe te laten tot de Verenigde Staten.