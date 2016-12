Broer Anis Amri roept hem op zich aan te geven

Walid had al twee weken niets meer had vernomen van Anis. Hij deed zijn verhaal vanuit Oueslatia, een stad in het midden van Tunesië. Anis Amri's ouders, broers en vier zussen wonen daar. Walid verbaasde zich over de aanslag. Hij hoorde via Facebook dat zijn broer gezocht wordt en zegt niet te begrijpen waar zijn daad vandaan komt. ,,Anis komt uit een groot gezin en stuurde altijd geld naar Tunesië. We zijn een normaal gezin dat moeite heeft om rond te komen."

'Hij was altijd vrolijk'

Najoua Amri, een van de zusjes van Anis, zei dat ze thuis geen idee hadden dat er iets mis was. ,,We hadden contact via Facebook en hij was altijd vrolijk. Ik was de eerste die zijn foto zag en dat kwam totaal onverwacht."



De Duitse politie is koortsachtig op zoek naar Anis Amri, die momenteel de hoofdverdachte is van de bloedige aanslag. Voor de gouden tip die tot zijn arrestatie leidt, is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.